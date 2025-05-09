Лица, которым отказали в регистрации на НМТ, еще могут исправить ошибки
- Лица, которым отказали в регистрации на УМТ из-за недостатков в документах, могут исправить ошибки и повторно прислать документы с 9 до 14 мая.
- Участники должны загрузить правильные документы в свой персональный кабинет, чтобы успешно зарегистрироваться для дополнительных сессий УМТ.
Желающие принять участие в национальном мультитесте, которым отказали в регистрации во время основного периода из-за недостатков в документах и/или указанной информации, могут еще исправить ошибки и повторно отправить их на обработку. Это надо сделать с 9 по 14 мая.
В настоящее время, к слову, продолжается дополнительная регистрация на НМТ в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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Можно ли еще исправить ошибки и зарегистрироваться на НМТ
Тем, кто хочет стать участником НМТ, в УЦОКО советуют прочитать сообщение в своем персональном кабинете, ведь в нем указана причина отказа: предоставление недостоверной информации, или предоставление копий не всех нужных документов, или предоставление копий документов, которые не соответствуют требованиям законодательства.
Как можно быстрее исправьте свои ошибки – и сможете принять участие в НМТ,
– отмечают в Центре.
Обратите внимание! Повторно создавать персональный кабинет не надо. Скачать копии документов, которые стали основанием для отказа, доработать информацию и отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования нужно в кабинете, созданном во время регистрации в основной период.
В Центре при этом отмечают: только своевременная доработка и повторная подача документов в соответствии с требованиями позволит успешно зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ.
- Ранее мы информировали, что участники основной сессии НМТ-2025 получили приглашение на тестирование.