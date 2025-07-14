- Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность задач, вызовы и перспективы НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.
Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025
- Дополнительная сессия НМТ-2025 стартовала.
- Для допуска к ТЭЦ нужен документ, удостоверяющий личность, приглашение и Сертификат НМТ.
Стартовала дополнительная сессия НМТ в 2025 году. Результаты тестирования нужны для поступления в вузы Украины.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Узнать дату и место и время проведения экзамена участники НМТ могут из приглашений, которые размещены в их персональных кабинетах.
Смотрите также Альтернатива поступления в вуз есть: что делать, если не сдал НМТ
Сколько продлится дополнительная сессия НМТ?
Начало тестирования для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, указали по киевскому времени.
Для участников, которые будут проходить УМТ за рубежом, начало тестирования прописали по местному времени.
Для допуска в экзаменационный центр участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность, приглашение и Сертификат НМТ.
Сертификат надо самостоятельно сформировать в персональном электронном кабинете и можно распечатать перед тестированием.
Предъявить документ, удостоверяющий личность, можно и в Дии.
Участники должны взять с собой в аудиторию прозрачную бутылку воды, ручку любого цвета и питательный перекус.
Накануне тестирования участникам стоит проложить маршрут проезда, ведь в случае опоздания поступающего не допустят в экзаменационный центр.
Вступительные испытания продлятся до 25 июля.
Официальные результаты по шкале 100 – 200 баллов абитуриенты получат до 30 июля 2025 года.