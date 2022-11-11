Просят ненужные справки: как оформить ребенка-переселенца в садик
Источник:Минреинтеграции
Из-за войны многие украинцы стали переселенцами. На новом месте им приходится искать работу и отдавать детей на обучение в местные учебные заведения.
Чтобы ребенок пошел в школу или садик в новом регионе, родители должны собрать для этого необходимые документы. И потом занести их в соответствующее учебное заведение.
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Как оформить ребенка-переселенца в садик
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, какие документы должны предоставлять переселенцы при оформлении ребенка в садик.
В ведомстве отметили, что в последнее время детсады стали требовать от родителей справки с места работы. При этом администрация ссылается на решения местных властей.
Справка о трудоустройстве родителей не требуется. Действующим законодательством она не предусмотрена,
– уточнили в Минреинтеграции.
Какие документы нужны
Для того, чтобы ребенка взяли в садик, родители должны предоставить следующие документы:
свидетельство о рождении ребенка;
медицинскую справку о состоянии ее здоровья;
заявление.
Кроме того, для оформления ребенка в детский сад родителям дополнительно может понадобиться справка об их взятии на учет в качестве переселенцев.
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Как сохранить психическое здоровье
Для детей, учителей и родителей были разработаны отдельные рекомендации.
Детям стоит:
- соблюдать режим дня;
- иметь свободное от учебы время;
- иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
- доверять родителям и педагогам;
- любить, ценить и уважать себя;
- развивать свои навыки и способности.
Родителям стоит:
- не сравнивать своего ребенка с другими;
- не заменять собой учителя;
- защищать интересы ребенка;
- поддерживать эффективную коммуникацию с педагогами;
- иметь собственные ресурсы для восстановления и личного увлечения.