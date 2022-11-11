Просят ненужные справки: как оформить ребенка-переселенца в садик

11 ноября 2022 , 10:52
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Источник:

Минреинтеграции

Из-за войны многие украинцы стали переселенцами. На новом месте им приходится искать работу и отдавать детей на обучение в местные учебные заведения.

Чтобы ребенок пошел в школу или садик в новом регионе, родители должны собрать для этого необходимые документы. И потом занести их в соответствующее учебное заведение.

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Как оформить ребенка-переселенца в садик

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, какие документы должны предоставлять переселенцы при оформлении ребенка в садик.

В ведомстве отметили, что в последнее время детсады стали требовать от родителей справки с места работы. При этом администрация ссылается на решения местных властей.

Справка о трудоустройстве родителей не требуется. Действующим законодательством она не предусмотрена,
– уточнили в Минреинтеграции.

Какие документы нужны

Для того, чтобы ребенка взяли в садик, родители должны предоставить следующие документы:

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • медицинскую справку о состоянии ее здоровья;

  • заявление.

Кроме того, для оформления ребенка в детский сад родителям дополнительно может понадобиться справка об их взятии на учет в качестве переселенцев.

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Как сохранить психическое здоровье и не потерять мотивацию к обучению

Чтобы сохранить психологический комфорт родителей, детей и учителей, эксперты проекта "Підтримай дитину" по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской разработали специальные рекомендации. Их получение значительно улучшит качество жизни.

Как сохранить психическое здоровье

Для детей, учителей и родителей были разработаны отдельные рекомендации.

Детям стоит:

  • соблюдать режим дня;
  • иметь свободное от учебы время;
  • иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
  • доверять родителям и педагогам;
  • любить, ценить и уважать себя;
  • развивать свои навыки и способности.

Родителям стоит:

  • не сравнивать своего ребенка с другими;
  • не заменять собой учителя;
  • защищать интересы ребенка;
  • поддерживать эффективную коммуникацию с педагогами;
  • иметь собственные ресурсы для восстановления и личного увлечения.

Автор: Марія Волошин