Если вы сбежали от войны в другую область, на новом месте имеете право на первоочередное зачисление ребенка в садик. Как это происходит и что делать, если в садике нет мест, читайте в материале 24 канала.
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Как происходит зачисление
Минобразования в соответствующем разъяснении напомнило, что во время войны офлайн могут работать только те детсады, которые имеют надежные укрытия. При этом в убежище должно находиться не больше детей, чем оно может вместить.
Дошкольников-переселенцев зачисляют в садик согласно приказу руководителя заведения.
При этом к заявлению родители должны добавить:
копию свидетельства рождения ребенка;
справку переселенца;
медицинские справки;
детям с особыми потребностями требуется заключение из Инклюзивно-ресурсного центра.
в некоторых садах могут попросить принести справку с места работы родителей.
Как записать ребенка в детский сад
Сначала родители должны определиться, в какой детсад будут отдавать ребенка. Затем – уточнить информацию у руководства заведения о наличии свободных мест и алгоритме зачисления детей.
Затем следует записаться в электронную очередь. Это можно сделать дистанционно через портал электронной регистрации в учреждения дошкольного образования или на официальном сайте города. В заявлении обязательно следует указать, что ребенок имеет льготу переселенца.
Также родители должны написать в выбранном саду заявление на поступление ребенка. При этом взять с собой следующие документы:
свидетельство о рождении;
паспорт;
справку о регистрации места жительства.
Непосредственно перед поступлением в сад нужно иметь медицинскую справку, подтверждающую возможность ребенка посещать заведение.
Что делать, если в садике нет мест
Часто бывает, что в выбранном садике может уже не быть мест. В таком случае необходимо:
выяснить у директора садика, почему нет мест;
поинтересоваться, что нужно сделать для поступления в детсад;
попросить письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководства;
обратиться в управление образования – там обязаны помочь.
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