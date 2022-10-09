Якщо ви втекли від війни в іншу область, на новому місці маєте право на першочергове зарахування дитини до садочка. Як воно відбувається та що робити, якщо у садочку немає місць, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як відбувається зарахування

Міносвіти у відповідному роз'ясненні нагадало, що під час війни офлайн можуть працювати лише ті дитсадки, які мають надійні укриття. При цьому у сховищі має перебувати не більше дітей, ніж воно може вмістити.

Дошкільнят-переселенців зараховують у садок згідно з наказом керівника закладу.

При цьому до заяви батьки мають додати:

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку переселенця;

медичні довідки;

дітям з особливими потребами потрібний висновок з Інклюзивно-ресурсного центру.

у деяких садочках можуть попросити принести довідку з місця роботи батьків.

Як записати дитину до дитсадка

Спочатку батьки мають визначитися, до якого дитсадка віддаватимуть дитину. Опісля – уточнити інформацію у керівництва закладу про наявність вільних місць і алгоритм зарахування дітей.

Потім потрібно записатися в електронну чергу. Це можна зробити дистанційно через портал Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти або на офіційному сайті міста. У заяві обов'язково треба вказати, що дитина має пільгу переселенця.

Також батьки мають написати в обраному садку заяву на вступ дитини. При цьому взяти з собою такі документи:

свідоцтво про народження;

паспорт;

довідку про реєстрацію місця проживання.

Безпосередньо перед вступом у садочок треба мати медичну довідку, яка підтверджує можливість дитини відвідувати заклад.

Що робити, якщо у садочку немає місць

Часто трапляться, що у вибраному садочку може вже не бути місць. У такому разі потрібно:

з'ясувати у директора садочка, чому немає місць;

поцікавитися, що потрібно зробити для вступу до дитсадка;

попросити письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівництва;

звернутися в управління освіти – там зобов'язані допомогти.

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