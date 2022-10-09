Как оформить ребенка-переселенца в садик

Если вы сбежали от войны в другую область, на новом месте имеете право на первоочередное зачисление ребенка в садик. Как это происходит и что делать, если в садике нет мест, читайте в материале 24 канала.

Важно Дошкольное образование в Украине кардинально реформируют: какие изменения ожидают детей, родителей, педагогов

Как происходит зачисление

Минобразования в соответствующем разъяснении напомнило, что во время войны офлайн могут работать только те детсады, которые имеют надежные укрытия. При этом в убежище должно находиться не больше детей, чем оно может вместить.

Дошкольников-переселенцев зачисляют в садик согласно приказу руководителя заведения.

При этом к заявлению родители должны добавить:

копию свидетельства рождения ребенка;

справку переселенца;

медицинские справки;

детям с особыми потребностями требуется заключение из Инклюзивно-ресурсного центра.

в некоторых садах могут попросить принести справку с места работы родителей.

Как записать ребенка в детский сад

Сначала родители должны определиться, в какой детсад будут отдавать ребенка. Затем – уточнить информацию у руководства заведения о наличии свободных мест и алгоритме зачисления детей.

Затем следует записаться в электронную очередь. Это можно сделать дистанционно через портал электронной регистрации в учреждения дошкольного образования или на официальном сайте города. В заявлении обязательно следует указать, что ребенок имеет льготу переселенца.

Также родители должны написать в выбранном саду заявление на поступление ребенка. При этом взять с собой следующие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт;

справку о регистрации места жительства.

Непосредственно перед поступлением в сад нужно иметь медицинскую справку, подтверждающую возможность ребенка посещать заведение.

Что делать, если в садике нет мест

Часто бывает, что в выбранном садике может уже не быть мест. В таком случае необходимо:

выяснить у директора садика, почему нет мест;

поинтересоваться, что нужно сделать для поступления в детсад;

попросить письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководства;

обратиться в управление образования – там обязаны помочь.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео