В Украине заработают мобильные садики-автобусы

В Украине планируют запустить мобильные детсады. Они будут обеспечивать предоставление образовательных услуг детям с применением или на базе специально оборудованного для предоставления таких услуг транспортного средства.

Соответствующий проект Положения о мобильном детском саду разработало Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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В Украине будут мобильные садики-автобусы

Мобильные детсады должны предоставлять образовательные услуги в транспортном средстве или мобильной командой педагогов в специально приспособленном стационарном помещении. Их будут создавать в случае отсутствия возможности создания детсадов для детей в территориальной доступности.

Главными задачами мобильного детского сада будут следующие:

удовлетворение прав детей на образование;

создание безопасной образовательной среды;

налаживание взаимодействия с родителями на принципах педагогики партнерства.

Место размещения (парковки) транспортного средства (мобильного детского сада) должны согласовывать с правилами дорожного движения. МОН рекомендовать размещать мобильные сады в непосредственной близости к детской игровой площадки или на плоскости, где можно обустроить модульный / мобильный игровая площадка.

Основная форма воспитания в саду должна быть очная. И осуществлять ее будут по определенному графику, но не менее двух раз в неделю.

Деятельность такого сада рекомендовали осуществлять не менее чем в течение 5 месяцев в течение календарного года. При этом с графиком работы с каждой группой детей не менее двух раз в неделю в течение двух часов.

Финансировать деятельность таких садов должны за счет учредителей, бюджетных ассигнований, родительских взносов или благотворительной помощи.

Заметим, что проект Положения о мобильном детском саду вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 22 января 2025 года.