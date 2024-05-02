Дошкольников в Украине будут обучать основам финансовой грамотности

Минобразования Украины вместе с Национальным банком разрабатывает специальную программу по финансовой грамотности для дошкольников. Так чиновники стремятся повысить уровень финансовой грамотности среди молодого поколения.

Программу будут реализовывать в рамках выполнения Рамки финансовых компетентностей для детей и молодежи (от 5 до 18 лет). В документе указано, что финансовое образование следует начинать еще с дошкольного возраста.

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В садиках будет финансовое образование

В МОН уверены, что дети должны овладевать финансовыми знаниями и навыками раньше, чтобы потом им проще будет в будущем принимать взвешенные и эффективные финансовые решения. Также они смогут быть более финансово успешными.

В садиках воспитанники смогут узнавать:

что такое деньги;

в чем их ценность;

как планировать расходы;

как экономить средства.

Также отдельное внимание в работе будут уделять вопросам финансовой безопасности.

Дети дошкольного возраста должны понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознавать опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, интересующихся финансовыми вопросами,

– заявили в Минобразования.

Ожидается, что вскоре учебную программу по финансовой грамотности внедрят в детских садах по всей стране.