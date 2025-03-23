"Такой катастрофы еще не было": в Украине значительно уменьшится количество дошкольников

В 2027 году количество детей в возрасте 1– 6 лет в Украине уменьшится, по прогнозам, до 570 тысяч. На сегодня это количество – 881 тысяча.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова LB.ua, отмечает 24 Канал. И добавила, что такой катастрофы еще не было.

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Количество дошкольников уменьшается

Эта демографическая пропасть, по ее словам, требует от системы большой гибкости, чтобы сохранить сервис и сеть. Это должен изменить закон "О дошкольном образовании", который вступил в силу с 1 января 2025 года.

В то же время из 750 тысяч детей, которые получают дошкольное образование, 168 тысяч учатся в смешанном или онлайн-формате, фактически не посещая детские сады. В Киеве еще сохраняется очередь в отдельные заведения, однако ситуация, когда ребенок может начать посещение садика уже на следующий день, становится все более типичной,

– отметила заместитель Лисового.

Она также отметила: если раньше детский сад рассматривали преимущественно как возможность для родителей вернуться на работу, то теперь 68% опрошенных считают, что он важен прежде всего для развития ребенка.

Однако есть и определенные проблемы: многие родители хотели бы отдавать детей в сады с двух лет, но часто сталкиваются с отсутствием ясельных групп. В то же время родители младших детей отвечают, что их ребенок еще слишком мал для садика. Пока нет четкого ответа, или это собственно их мнение, или такая практика в самих заведениях,

– добавила чиновница.

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Какие преимущества имеет дошкольное образование в Украине

Коновалова также заявила, что украинская система дошкольного образования имеет уникальные преимущества.

Во-первых, в стране работают квалифицированные воспитатели, большинство из которых имеют степень бакалавра, что является редкостью для многих европейских стран. Во-вторых, Украина предлагает широкий спектр бесплатных услуг в садиках: 12 часов пребывания, а также занятия с социальными педагогами, физическими инструкторами и музыкальными руководителями,

– уточнила она.

Однако финансируют эту систему преимущественно из местных бюджетов, что создает значительную нагрузку. Поэтому для сохранения качества услуг необходимо искать новые подходы, в частности интегрировать дошкольное образование в экономические стимулы для родителей, которые выходят на работу.

Заместитель министра образования и науки также рассказала, что на сегодня, если говорить о коммунальной сети, в Украине есть 11 804 учреждения дошкольного образования. Однако укрытие имеет 8 181 садик.