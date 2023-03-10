Учеба у дома и истинная очередь: какие изменения ждут на дошкольное образования в Украине

10 марта 2023, 11:12
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Источник:

Всеобразование

В Украине реформируют систему дошкольного образования. Нардепы уже работают над усовершенствованием соответствующего законопроекта.

Так, принять законопроект №8030 о дошкольном образовании профильный комитет ВРУ будет рекомендовать парламенту. Какие изменения предполагает документ, читайте на 24 Каналы.

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Какие изменения ожидают дошкольное образование в Украине

Так, согласно законопроекту, детсад станет ближе к месту жительства ребенка.

Также он станет доступнее, а очереди уменьшатся. Следовательно, должно появиться четкая справедливая очередность зачисления детей в учебные заведения.

Позаботились разработчики и о безопасность и поддержание здоровья детей. Да, законопроект предусматривает:

  • создание каждым детсадом безопасной, здоровой и инклюзивной образовательной среды;

  • требования к органам власти содействовать в обеспечении садов средствами гражданской защиты, в частности укрытиями;

  • привлечение потребности для детей с особыми потребностями ассистента;

  • современные подходы к организации питания и медобслуживания.

Документ предусматривает и обилие форм получения дошкольного образования. В частности:

  • очную – обучение в детском саду;
  • дистанционную – с учетом возможностей ребенка, сада и желания родителей;
  • педагогический патронаж – педагоги могут организовать обучение на дому;
  • сетевую – участие ребенка в образовательном процессе разных детсадов одновременно;
  • семейную – обучение дома с родителями.

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Также предлагают организовать 7 форм детсадов:

  • ясли (для детей от 3 месяцев до 3 лет);

  • детсад (обычный садик от 3 лет);

  • специальный (для детей с особыми потребностями);

  • мобильный (передвижной, для детей из отдаленных населенных пунктов);

  • семейный (свои дети + дети друзей/соседей);

  • центр педагогического партнерства (дети с рождения вместе с родителями);

  • Центр развития ребенка.

Добавим, что законопроект о дошкольном образовании предусматривает много автономии для детсадов. В частности, у учебных заведений будет больше свободы в выборе учебных программ.

Автор: Марія Волошин