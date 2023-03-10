Учеба у дома и истинная очередь: какие изменения ждут на дошкольное образования в Украине
Источник:Всеобразование
В Украине реформируют систему дошкольного образования. Нардепы уже работают над усовершенствованием соответствующего законопроекта.
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Какие изменения ожидают дошкольное образование в Украине
Так, согласно законопроекту, детсад станет ближе к месту жительства ребенка.
Также он станет доступнее, а очереди уменьшатся. Следовательно, должно появиться четкая справедливая очередность зачисления детей в учебные заведения.
Позаботились разработчики и о безопасность и поддержание здоровья детей. Да, законопроект предусматривает:
создание каждым детсадом безопасной, здоровой и инклюзивной образовательной среды;
требования к органам власти содействовать в обеспечении садов средствами гражданской защиты, в частности укрытиями;
привлечение потребности для детей с особыми потребностями ассистента;
современные подходы к организации питания и медобслуживания.
Документ предусматривает и обилие форм получения дошкольного образования. В частности:
- очную – обучение в детском саду;
- дистанционную – с учетом возможностей ребенка, сада и желания родителей;
- педагогический патронаж – педагоги могут организовать обучение на дому;
- сетевую – участие ребенка в образовательном процессе разных детсадов одновременно;
- семейную – обучение дома с родителями.
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Также предлагают организовать 7 форм детсадов:
ясли (для детей от 3 месяцев до 3 лет);
детсад (обычный садик от 3 лет);
специальный (для детей с особыми потребностями);
мобильный (передвижной, для детей из отдаленных населенных пунктов);
семейный (свои дети + дети друзей/соседей);
центр педагогического партнерства (дети с рождения вместе с родителями);
Центр развития ребенка.
Добавим, что законопроект о дошкольном образовании предусматривает много автономии для детсадов. В частности, у учебных заведений будет больше свободы в выборе учебных программ.