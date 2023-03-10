Учеба у дома и истинная очередь: какие изменения ждут на дошкольное образования в Украине

Так, принять законопроект №8030 о дошкольном образовании профильный комитет ВРУ будет рекомендовать парламенту. Какие изменения предполагает документ, читайте на 24 Каналы .

Читайте Двуязычное обучение и изобретательность: какова должна быть современная школьная программа в Украине

Какие изменения ожидают дошкольное образование в Украине

Так, согласно законопроекту, детсад станет ближе к месту жительства ребенка.

Также он станет доступнее, а очереди уменьшатся. Следовательно, должно появиться четкая справедливая очередность зачисления детей в учебные заведения.

Позаботились разработчики и о безопасность и поддержание здоровья детей. Да, законопроект предусматривает:

создание каждым детсадом безопасной, здоровой и инклюзивной образовательной среды;

требования к органам власти содействовать в обеспечении садов средствами гражданской защиты, в частности укрытиями;

привлечение потребности для детей с особыми потребностями ассистента;

современные подходы к организации питания и медобслуживания.

Документ предусматривает и обилие форм получения дошкольного образования. В частности:

очную – обучение в детском саду;

дистанционную – с учетом возможностей ребенка, сада и желания родителей;

педагогический патронаж – педагоги могут организовать обучение на дому;

сетевую – участие ребенка в образовательном процессе разных детсадов одновременно;

семейную – обучение дома с родителями.

Интересно В Украине намерены вернуть ГНА: 4 предмета будут обязательными

Также предлагают организовать 7 форм детсадов:

ясли (для детей от 3 месяцев до 3 лет);

детсад (обычный садик от 3 лет);

специальный (для детей с особыми потребностями);

мобильный (передвижной, для детей из отдаленных населенных пунктов);

семейный (свои дети + дети друзей/соседей);

центр педагогического партнерства (дети с рождения вместе с родителями);

Центр развития ребенка.

Добавим, что законопроект о дошкольном образовании предусматривает много автономии для детсадов. В частности, у учебных заведений будет больше свободы в выборе учебных программ.