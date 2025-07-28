Правительство разрешило работу мобильных, семейных и мини-садов

На днях Кабмин согласовал постановление №818 "О типах организации образовательной деятельности учреждений дошкольного образования". Оно предоставляет возможность работать семейным, мобильным и мини-садам и другим альтернативным форматам ЗДО.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Он уточнил, что без этого документа заведения новых типов не могли работать, потому что не имели правовых оснований и четкого алгоритма действий.

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Что изменится в дошкольном образовании?

Закон "О дошкольном образовании", который нардепы приняли еще в июне 2023 года, определил перечень новых типов дистадков. К яслям и детсадам добавили:

мини-сады (до 5 детей одновременно);

семейные сады (на базе домохозяйства – для своих и "чужих" детей);

мобильные сады (на базе транспорта – для территорий без доступа к садикам);

центры педагогического партнерства (обязательное участие родителей);

центры развития ребенка (с психологической, педагогической или коррекционной поддержкой).

Во многих общинах существовали на практике и раньше, но без правового статуса на деятельность.

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Какие дистадки охватывает действие документа?

Постановление действует на:

государственные, коммунальные, частные и кооперативные детсады;

юридических лиц, которые имеют дошкольные подразделения,

физических лиц-предпринимателей, которые работают в сфере дошкольного образования.

Ранее мы информировали, что МОН опубликовало проект нового госстандарта дошкольного образования.