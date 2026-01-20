Не говорите "достопримечательность": как правильно и без ошибок перевести это слово

При переводе некоторых слов с одного языка на другой бывают случаи, когда их невозможно сделать только одним словом. Но это не означает, что отсутствуют аутентичные обозначения.

Как переводится россиянизм "достопримечательность", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по речи и языковеда Вики Хмельницкой.

Как перевести слово "достопримечательность"?

Для заядлых путешественников, которые едут за новыми впечатлениями и осмотром "достопримечательностей". Это слово одно из самых сложных не только для произношения, но и для перевода на украинский язык – почему-то часто люди теряются.

Это русское слово часто встречается в речи украинцев и его калькуют. При переводе, словари дают ему такое определение – место или объект, имеющий культурную, историческую или природную ценность и привлекающий внимание туристов.

Однако, в украинском языке существуют удельные и нормативные соответствия, которые звучат естественно и благозвучно, хотя и не всегда это одно слово:

визначне місце,

визначна пам'ятка,

культурна/історична/архітектурна пам'ятка,

показне місце,

дивогляд (это и событие, и место).

Именно эти формы закреплены как правильные.

Как переводится слово: смотрите видео

"Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."

"Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."

"Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."

Избегайте калек и русинизмов, говорите на украинском!