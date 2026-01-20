Не кажіть "достопримечательность": як правильно і без помилок перекласти це слово

При перекладі деяких слів з однієї мови на іншу трапляються випадки, що їх неможливо зробити лише одним словом. Але це не означає, що відсутні автентичні позначення.

Як перекладається росіянізм "достопримечательность", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення тренера з мовлення та мовознавиці Віки Хмельницької.

Як перекласти слово "достопримечательность"?

Для затятих мандрівників, які їдуть за новими враженнями та оглядом "достопримечательностей". Це слово одне з найскладніших не лише для вимови, а й для перекладу на українську мову – чомусь часто люди губляться.

Це російське слово часто трапляється в мовленні українців і його калькують. При перекладі, словники дають йому таке визначення – місце чи об’єкт, що має культурну, історичну або природну цінність і привертає увагу туристів.

Проте, в українській мові існують питомі й нормативні відповідники, які звучать природно та милозвучно, хоча і не завжди це одне слово:

визначне місце,

визначна пам'ятка,

культурна/історична/архітектурна пам'ятка,

показне місце,

дивогляд (це і подія, і місце).

Саме ці форми закріплені як правильні.

Приклади вживання:

"Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."

"Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."

"Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."

Уникайте кальок та росіянізмів, говоріть українською!