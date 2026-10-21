"Драгоман": кто это такой и почему это слово сохранилось в фамилиях

Читая украинскую классику, мы порой сталкиваемся со словами, значение которых не сразу понятно современному читателю. Одно из них – "драгоман".

Кто скрывался за этим названием и почему оно до сих пор напоминает о себе в украинских фамилиях, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Кто такой – "драгоман"?

В старых книгах можно встретить слово, которое сегодня звучит необычно, – "драгоман". Так когда-то называли "перекладача", прежде всего того, кто помогал представителям разных народов найти общий язык во время дипломатических переговоров.

Сегодня мы сказали бы просто "перекладач". И, кстати, именно так правильно называть этого специалиста на украинском языке, а не "переводчиком".

Переводчики выполняли эту важную работу задолго до появления современных бюро переводов и синхронного перевода в наушниках. Особенно востребованными они были во время дипломатических контактов между европейскими государствами и странами Востока. Драгоманы не только переводили слова, но и передавали договоренности, объясняли собеседникам позиции друг друга и помогали избегать недоразумений.

Откуда же взялось слово "драгоман"? Его история уходит корнями в восточные языки. Оно связано с арабским tarğamān (tarğumān), что означает "перекладач", "товмач". Благодаря языковым контактам это название распространилось в других языках и в конечном итоге закрепилось в украинском.

Обратите внимание! Ранее мы писали о том, что Украинский язык заимствовал много слов из арабского благодаря торговле, науке, религиозным и культурным контактам, например, "хабар", "сироп", "алгебра", "жасмин" и "цифра". А мы ими пользуемся и уже не замечаем этих привычных инослов.

Слово "драгоман" – это не только историческое название из учебников. Драгоманов можно встретить на страницах известных произведений.

В "Энеиде" Ивана Котляревского читаем:

"А также пхнув він драгомана

І до латинського султана".

В этом эпизоде драгоман – человек, которого посылают вместе с письмом к другому правителю. Здесь слово имеет более широкий дипломатический оттенок: речь идет не просто о переводчике, а об участнике межгосударственных контактов.

А в повести Михаила Коцюбинского "Дорогой ценой" драгоман помогает героям общаться с турецкими чиновниками. Автор пишет, что турок "спокойно выслушал их через драгомана". Именно такое значение – переводчик между людьми, которые не понимают языка друг друга, – легко понять из контекста.

А при чем здесь фамилия Драгоманов?

Слово "драгоман" сохранилось и в украинских фамилиях – Драгоман, Драгоманов.

Самый известный пример – Михаил Драгоманов, украинский историк, публицист и общественный деятель. По одной из версий, его фамилия происходит от названия профессии переводчика. По преданию, предок рода служил драгоманом при гетманском правительстве во времена Богдана Хмельницкого. Хотя эта версия не имеет окончательного подтверждения, она напоминает о бывшей важности переводчиков в дипломатии и общении между народами.