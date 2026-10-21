Хто ховався за цією назвою і чому вона досі нагадує про себе в українських прізвищах, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Хто такий – "драгоман"?

У старих книжках можна натрапити на слово, яке сьогодні звучить незвично, – "драгоман". Так колись називали перекладача, передусім того, хто допомагав порозумітися представникам різних народів під час дипломатичних переговорів.

Сьогодні ми сказали б просто "перекладач". І, до речі, саме так правильно називати фахівця українською, а не "переводчиком".

Перекладачі виконували цю важливу роботу задовго до появи сучасних бюро перекладів і синхронного перекладу в навушниках. Особливо потрібними вони були під час дипломатичних контактів між європейськими державами та країнами Сходу. Драгомани не лише перекладали слова, а й передавали домовленості, пояснювали співрозмовникам позиції одне одного та допомагали уникати непорозумінь.

Звідки ж узялося слово "драгоман"? Його історія веде до східних мов. Воно пов’язане з арабським tarğamān (tarğumān), що означає "перекладач", "тлумач". Через мовні контакти ця назва поширилася в інших мовах і зрештою закріпилася в українській.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про те, що українська мова запозичила багато слів з арабської через торгівлю, науку, релігійні та культурні контакти, як-от "хабар", "сироп", "алгебра", "жасмин" і "цифра". А ми ними користуємося і уже не помічаємо цих звичних чужинців.

Слово "драгоман" – це не лише історична назва з підручників. Драгоманів можна зустріти на сторінках відомих творів.

В "Енеїді" Івана Котляревського читаємо:

"А также пхнув він драгомана

І до латинського султана".

У цьому епізоді драгоман – людина, яку посилають разом із листом до іншого правителя. Тут слово має ширше дипломатичне забарвлення: ідеться не просто про перекладача, а про учасника міждержавних контактів.

А в повісті Михайла Коцюбинського "Дорогою ціною" драгоман допомагає спілкуватися героям із турецькими урядовцями. Автор пише, що турок "спокійно вислухав їх через драгомана". Саме таке значення – перекладач між людьми, які не розуміють мови одне одного, – легко зрозуміти з контексту.

А до чого тут прізвище Драгоманов?

Слово "драгоман" залишилося і в українських прізвищах – Драгоман, Драгоманов.

Найвідоміший приклад – Михайло Драгоманов, український історик, публіцист і громадський діяч. За однією з версій, його прізвище походить від назви професії перекладача. За переказом, предок роду служив драгоманом при гетьманському уряді за Богдана Хмельницького. Хоч ця версія не має остаточного підтвердження, вона нагадує про колишню важливість перекладачів у дипломатії та спілкуванні між народами.