Учеба Саморазвитие Не "дубленка": как правильно назвать этот вид одежды на украинском языке
7 февраля, 23:25
2

Не "дубленка": как правильно назвать этот вид одежды на украинском языке

Мария Волошин
Основні тези
  • Слово "дубленка" на русском правильно называть дубленка или кожух.
  • Существуют диалектные синонимы: лингтвар, кожушанка, байбарак, кожушок, кожушина, кожанок.

Украинцы иногда могут употреблять суржиковые слова. В частности, для обозначения элементов своего гардероба.

Так что 24 Канал продолжает помогать искоренять суржик из речи. Сегодня "избавляемся" от "дубленки".

Как будет "дубленка" на украинском?

Так, заметим, что в украинском языке нет слова "дубльонка". Правильным соответствием будет дублянка (разговорное) или кожух. Это верхняя одежда из дубленой овчины мехом внутрь, кожей снаружи.

Также в Украине можно еще услышать интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие:

  • линтвАр (діал.);
  • кожушанка;
  • байбарАк (покритий сукном);
  • кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).

