Не "дубленка": как правильно назвать этот вид одежды на украинском языке
- Слово "дубленка" на русском правильно называть дубленка или кожух.
- Существуют диалектные синонимы: лингтвар, кожушанка, байбарак, кожушок, кожушина, кожанок.
Украинцы иногда могут употреблять суржиковые слова. В частности, для обозначения элементов своего гардероба.
Так что 24 Канал продолжает помогать искоренять суржик из речи. Сегодня "избавляемся" от "дубленки".
Смотрите также Сначала или с начала: как написать правильно
Как будет "дубленка" на украинском?
Так, заметим, что в украинском языке нет слова "дубльонка". Правильным соответствием будет дублянка (разговорное) или кожух. Это верхняя одежда из дубленой овчины мехом внутрь, кожей снаружи.
Также в Украине можно еще услышать интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие:
- линтвАр (діал.);
- кожушанка;
- байбарАк (покритий сукном);
- кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Напомним, что мы уже рассказывали, как правильно на украинском говорить о зимнюю одежду.
Смотрите также Что такое "напиваться" и "денце": о чем на самом деле поет KHAYAT в песне "Герцы"
Какие еще языковые советы запомнить?
Ранее мы рассказывали еще немало интересного о том, как произносить и писать определенные слова и выражения правильно на украинском. В частности, такие:
- Не Алеша и не Алексей: как правильно назвать парня с этим именем на украинском.
- Тривога или тревога: как правильно на украинском звучит сигнал об опасности.
- Как правильно сказать "щьотчик" на украинском языке.
- Не говорите "кот наплакал": украинский язык имеет с десяток крутых соответствий этой фразе
- Молдова или Молдавія: