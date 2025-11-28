"Дубленку" нам навязали: как же правильно называть верхнюю одежду из овчины

Названия одежды мы получили от формы, назначения или материалов изготовления. И хотя многие из них иноязычного происхождения, но есть и свои исконные названия, которые не стоит калькировать.

Как на украинском назвать верхнюю одежду – "дубленку", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Гороха".

Смотрите также Билеты на поезд или поезд: как сказать, чтобы не ошиблись в названии транспорта

Есть ли в украинском языке слово "дубленка"?

Этот теплый верхний зимняя одежда является любимой в гардеробе многих модников. Есть множество советов как ее выбрать, ухаживать и стильно носить. Но несмотря на модные советы, эту одежду ошибочно называют – "дубльонкою", на русский манер.

"Дубльонка" пришло из русского языка – дублёнка, образовано от глагола "дубить" – то есть вычинять кожу. В украинском языке глагол "дубить" тоже существует, но производного слова "дублёнка" словари не фиксируют.

В словарях можно найти похожее слово – дубльонка, но с припиской – разговорное. Интересно, что все примеры из литературы, с этим словом датированы серединой ХХ века.

Что такое "дубленка"?

Это верхняя одежда из дубленой овчины мехом внутрь, кожей снаружи. Теплая зимняя одежда, которую носят и мужчины, и женщины.

А вот раньше украинцы называли эту одежду по-другому:

кожУх / кожушок / кожушИна – короткая одежда (по типу современной куртки авиатора).

– короткая одежда (по типу современной куртки авиатора). кожушАнка ,

, линтвАр ;

; байбарАк – когда кожа снаружи покрыта сукном (шерстяной тканью)

Кожух – традиционная плечевая одежда украинцев, сшитая из овечьих шкур. Он нам известен по описанию в литературе, как художественной, так и научной. Его форму, крой, длину, декор мы можем увидеть на многих картинах, открытках и фото конца XIX – начала ХХ века. И даже в некоторых музеях страны или на выставках частных коллекционеров этнографов. Всем известное изображение Кобзаря в кожухе, которое раньше было на 100 гривнах. Интересно! При переводе слова "кожух" на русский язык вам выдаст – дублёнка или тулуп, последнее слово тюркского происхождения. Это еще одно доказательство, что это слово нам навязали.

А названия кожухов отличались уже по фасону – например женские бекеши – праздничная одежда из Подолья, короткий, до колен кожух покрыт гранатовой или синей тканью.

Роскошью считался белый приталенный кожух, обильно украшенный вышивкой, часто шелковыми нитками или золотыми. И конечно с воротником из мехового зверя или вылогой из мягкой овечьей шерсти.

Кожух из Гороховой (Тернопольская область) / Википедия

А тулупом называли кожух из крымской овцы, обтянутый сукном и немного другого цвета, его любили горожанки.

Украинский язык имеет собственные слова для обозначения этого вида одежды и почему вместо "дубленки" не говорить – кожушок или кожушинка, вполне аутентично и благозвучно. Возвращайте свое и говорите на украинском!