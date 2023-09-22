"Моргенштерн или МС Петя": украинцев попросили назвать автора "Думы мои, думы мои"

Украинцев попросили ответить на простой вопрос относительно автора стихотворения "Думы мои, думы мои". Однако не все участники опроса знают, что это поэтическое произведение написал Тарас Шевченко.

А отдельные ответы неприятно удивили. Один из участников опроса даже "приписал" авторство стихотворения русскому рэперу.

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Украинцев попросили назвать автора "Думы мои, думы мои"

Часть участников опроса правильно ответила на вопрос относительно автора "Думы мои, думы мои" – "Тарас Шевченко".

Однако другие дали такой ответ:

Без понятия… Моргенштерн (смеется);

Ну, наверное, МС Петя, я хз;

Иван;

Пивоваров;

Я не знаю;

Франко, наверное…

Заметим, что ТС Петя (или Петр Моставчук), о котором упоминали, – репер-танцор из Буковины. Артем Пивоваром в дуэте с Надеждой Дорофеевой положил на музыку стихотворение "Думы мои, думы мои".

В то же время неприятно удивил ответ "Моргенштерн". То есть Алишер Тагирович Валеев. Это скандальный российский рэпер, который входит в базу "Миротворец".

Как отреагировали на услышанное украинцы

Украинцы так отреагировали на услышанные ответы (пунктуацию сохраняем):