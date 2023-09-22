"Моргенштерн или МС Петя": украинцев попросили назвать автора "Думы мои, думы мои"
Источник:тикток maria_pankiv
Украинцев попросили ответить на простой вопрос относительно автора стихотворения "Думы мои, думы мои". Однако не все участники опроса знают, что это поэтическое произведение написал Тарас Шевченко.
А отдельные ответы неприятно удивили. Один из участников опроса даже "приписал" авторство стихотворения русскому рэперу.
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Украинцев попросили назвать автора "Думы мои, думы мои"
Часть участников опроса правильно ответила на вопрос относительно автора "Думы мои, думы мои" – "Тарас Шевченко".
Однако другие дали такой ответ:
- Без понятия… Моргенштерн (смеется);
- Ну, наверное, МС Петя, я хз;
- Иван;
- Пивоваров;
- Я не знаю;
- Франко, наверное…
Заметим, что ТС Петя (или Петр Моставчук), о котором упоминали, – репер-танцор из Буковины. Артем Пивоваром в дуэте с Надеждой Дорофеевой положил на музыку стихотворение "Думы мои, думы мои".
В то же время неприятно удивил ответ "Моргенштерн". То есть Алишер Тагирович Валеев. Это скандальный российский рэпер, который входит в базу "Миротворец".
Как отреагировали на услышанное украинцы
Украинцы так отреагировали на услышанные ответы (пунктуацию сохраняем):
- "Думи мої, думи мої - лихо мені з вами..." (укр.). Боже стыд какой, неужели совсем ничего не понимают, да и не хотят... Вот молодежь!
- Серьезно это может кто-то не знать?
- это не смешно, это стыдно.
- Шевченко написал, Пивоваров спел.
- Можно "материться"? думаю что да….
- если бы я этого не знала меня учитель по укр прибила бы.