В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников

Министерство образования и науки Украины приготовило изменения для студентов колледжей и вузов, которые получают образование на специальности "Железнодорожный транспорт". Теперь они будут сдавать единый государственный квалификационный экзамен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на приказ МОН. Апробационный ЕДКИ по специальности "Железнодорожный транспорт" состоится 27 февраля 2025 года.

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Студенты-железнодорожники будут сдавать единый квалификационный экзамен

Руководители колледжей и высших учебных заведений, в которых готовят будущих железнодорожников, должны обеспечить участие всех студентов бюджетной и контрактной форм обучения в апробационном проведении ЕДКИ.

Администрации учебных заведений также должны обустроить аудитории для проведения экзамена, оборудованы компьютерами, подключенных к сети Интернет, и средствами видеонаблюдения. Говорится о двух и более видеокамер из расчета на одну аудиторию, которые размещены перекрестным способом и обеспечивают обзор всех участников единого государственного квалификационного экзамена.

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