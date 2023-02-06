Есть проблемы: пересчитывают ли оценки из польских школ в украинских

Ассистент учителя в школе в Катовицах Ирина Фомицкая рассказала, пересчитывают ли детям из Украины оценки из польских школ. В Польше она работает с учащимися 1 – 11 классов.

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Фомыцкая отметила, что тесно общаться с родителями украинских детей. В частности, о том, пересчитывают ли им оценки из польских школ в украинских. Следовательно, она отмечает, что готовых пошаговых алгоритмов от нашего Минобразования нет.

При этом рассказала, что мама ее ученицы-шестиклассницы Русланы из Львовской области выбрала для ребенка домашнюю форму обучения. Ребенок выполняет домашние задания, контрольные и экзамены в конце семестра. Проблем с переводом в следующий класс не возникает.

А вот четырехклассник Дмитрий учится параллельно в польской (очно) и украинской школах. Выполнение домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ и отправка все на проверку. Зато ему оценки не пересчитывают. Все потому, что школьнику выставят оценки по результатам его работ в течение семестра. Фомыцкая уточняет, что такой формат обучения идентичен индивидуальному. Однако мать сына не переводила на другую форму получения образования.

А вот мать семиклассника Артура из Львовской области призналась, что их школа готова перезачислять оценки из польского учебного заведения. Однако проблемой является то, что украинский язык и литературу, историю Украины в Польше не изучают. Так, ученик не учит эти предметы и не пишет итоговых контрольных. Как будет дальше, в семье не понимают.

Важно Обязательно ли учащимся, которые с границей, параллельно учиться в украинской школе

Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: