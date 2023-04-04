Евгений Кудрявец – новый заместитель главы МОН: Лисовой рассказал о его достижениях
Источник:МОН
Глава МОН Оксен Лисовой сегодня получил нового заместителя. Им стал Евгений Кудрявец.
Это назначение согласовал сегодня Кабмин. Кудрявец будет заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
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Приоритетные задачи Евгения Кудрявца в новой должности
- международная деятельность, в частности, евроинтеграция украинского образования и науки;
- системная работа с донорами и неправительственными организациями;
- развитие внешкольного образования;
- взаимодействие с детьми, временно обучающимися за границей, их интеграция в украинскую образовательную систему.
Что известно о Евгении Кудрявце
- Кудрявеу имеет докторскую степень по экономике и более 10 лет опыта управления украинскими и международными образовательными проектами.
- Евгений занимает представительские и управленческие должности в Европейской организации ядерных исследований (CERN) и Международной федерации ассоциации изобретателей (IFIA). Сотрудничает с Ассоциацией американских университетов, Международными музейными ассоциациями в США, Европе и Азии.
- Последние 5 лет являлся заместителем директора Малой академии наук Украины по управлению стратегическими проектами и международным отношениям. В этой должности создал систему образовательной дипломатии с сетью в 50 странах и со 125 партнерами.
- Среди успешных кейсов Евгения: налаживание связей с ЮНЕСКО, НАСА, ООН, организация первого в мире национального этапа глобальной Олимпиады гениев (Genius Olympiad), создание программы, благодаря которой юные украинские исследователи могут отправлять эксперименты на Международную космическую станцию.
Евгений Кудрявцев – новый заместитель главы МОН / фото Минобразования
Что говорит о Кудрявце Лисовой
Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что сегодня команда МОН однозначно стала сильнее. Но рассказал о своем новом заместителе – Евгении Кудрявце.
С Евгением мы более 10 лет били скалу в Малой академии наук. Теперь пришло время объединить наши усилия и в МОН. Вся его жизнь – это наука. Евгений – победитель огромного количества олимпиад и конкурсов в Украине и за рубежом,
– подчеркнул глава МОН.
И уточнил, что в последние годы в МАН Кудрявец возглавлял международную деятельность. При этом он смог наладить партнерство с NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University и многими другими классными партнерами.
А еще он один из тех, кто создавал проект "Лекции будущего", благодаря которому каждый украинский может послушать лекцию Нобелевского лауреата.
Уж очень скоро ждите крутых новостей!
– анонсировал Лисовой.
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В Минобразования сменяют заместителей министра
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- При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Также с должности первого заместителя главы МОН уволили Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.