4 диплома – с отличием: 24-летний украинец получил пятое высшее образование и установил рекорд

24-летний Евгений Нотевский получил пять высших образований и установил рекорд Украины. Он среди мужчин до 25 лет смог стать первым таким дипломированным специалистом.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова заявила о регистрации национального рекорда в номинации "Младший украинец, получивший наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине".

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Евгений Нотевский получил пять высших образований и установил рекорд

За более 6 лет – с сентября 2016 года по декабрь 2022 года – Евгений получил образование по специальности:

экономика;

право;

магистр менеджмента;

магистр государственного управления и местного самоуправления;

магистр пищевых технологий.

4 из 5 полученных дипломов рекордсмена о высшем образовании – с отличием.

За время обучения был лауреатом именной академической стипендии Президента Украины (2019), Премии киевского городского головы за особые достижения молодежи в строительстве столицы Украины – города-героя Киева (2019) и именной академической стипендии Верховной Рады Украины (2020).

На сегодняшний день Евгений Нотевский является соискателем третьего образовательного уровня (PhD) по специальности "Менеджмент" (II курс) в своей альма-матер – КНЭУ имени Вадима Гетьмана. Также, как президент одной из общественных организаций, возглавляет Волонтерский штаб Николаевской области.

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В Киеве зафиксировали рекорд

18 сентября в главном корпусе КНЭУ имени Вадима Гетьмана зафиксировали вышеупомянутый рекорд, пишет "Вечерний Киев".

Евгений рассказал, что он родом из маленького города Первомайск Николаевской области.

В 2016 году приехал в Киев на учебу и был поражен: большой город – большие возможности. Очень важно не сломаться, не "распилиться" на развлечения и успешно сдать первую сессию,

– рассказал о том, как достиг такого результата Нотевский.

Заметим: рекорд о наибольшем количестве дипломов о высшем образовании установила Надежда Яровенко из Винницы. На момент фиксации она получила 5 образований, но была старше Евгения.