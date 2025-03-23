Каким словом еще можно назвать "фантазера": есть несколько интереснейших вариантов
- Слово "фантазер" имеет много синонимов.
- Эти слова описывают людей с живым воображением, которые любят придумывать и мечтать.
В нашем языке немало заимствованных слов из разных языков, вошедших в нашу речь в разное время. Но это не всегда следствие нехватки собственных вариантов.
Часто заимствования – это дань моде и времени. 24 Канал рассказывает, какие соответствия у слова "фантазер".
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Как еще назвать "фантазера"
Вероятно, что среди ваших знакомых есть человек, которого можно назвать "фантазером" – так называют человека с живым воображением, который любит, что-то придумать, придумать, окунуться в мечты.
Они являются интересными и остроумными собеседниками, возможно, несколько оторванными от реальности. А еще все слышали песню Фантазер", или даже ее цитировали.
Слово происходит из латинского языка – phantasia – воображение, идея, мысль или видимость, иллюзия.
Поэтому Словарь синонимов украинского языка дает нам несколько вариантов,на смену слову фантазер:
- фантаст,
- "вигадник",
- "вигадько",
- "витівник",
- "придумщик",
- "мрійник",
- "витун (витає у мріях)",
- "романтик",
- "творець",
- "утопіст",
- "прожектер (видумує нездійсненні проєкти)",
- и даже Дон Кихот.
Вспомните песню "Фантазер": смотрите видео
Вот как, эти слова использовали в литературе:
- "Він великий фантазер і мрійник. Як щось вигадає, то потім певен, ніби так і справді було!" (Николай Трублаини);
- "— Ох і вигадько ж ти! Ох і фантазер! — всміхалася мати щасливо." (Олесь Гончар)";
- "Ада:) Ви, Івасю, все ще непоправний фантаст, як я бачу" (Мирослав Ирчан);
- "Хороша він, чесна людина, але жив наче за хмарами... Мрійник, прекраснодушний мрійник"(Зинаида Тулуб);
- "Старший механік служив на "Буревіснику" четвертий рік і вже славився на весь флот як "прожектер" "(Николай Трублаини).
Быть мечтателем и фантазером не так и плохо, они – двигатели прогресса. И однозначно более интересные собеседники чем "душнила" или "ханжа", о которых писали ранее. А распланированная мечта становится целью и достижением. Поэтому – фантазируйте в свое удовольствие!