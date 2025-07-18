Федоров оценил работу МОН и заявил о трансформации ведомства

Министерство образования и науки Украины усилят. При этом ведомство трансформируют, чтобы достигать поставленных образовательных целей.

Об этом заявил первый вице-премьер Михаил Федоров, информирует 24 Канал. И добавил, что за последние несколько лет МОН сделало очень много.

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Почему трансформируют МОН?

Говорится, по словам чиновника, о строительстве подземных школ, принятия Закона "О профессиональном образовании". Также согласованы индивидуальные образовательные траектории и программа для абитуриентов "Деньги ходят за студентами", разблокирована реформа НУШ, есть беспрецедентное финансирование образования.

Также Федоров сообщил, что увеличили заработную плату учителям в этом году. Говорится о введении доплаты за работу в неблагоприятных условиях – "учительской тысячи". С 1 сентября будет второй этап ее увеличения в рамках этой программы.

Он анонсировал и отмену Приказа МОН №1112. И добавил, что вместе с депутатами будут искать путь, как достигать целей и выводить детей в оффлайн на обучение в безопасные школы.

Было много вопросов относительно высшего образования, объединения ЗВО. Здесь также мы будем трансформировать наши подходы и усилим команду Министерства образования. Будут определенные изменения в этом направлении,

– заявил Федоров.

И добавил: отдельный вопрос был о спецшколах – нужно уделить отдельное внимание этому вопросу. Мы поможем тем спецшколам, которые работают, и будем формировать политику в этом направлении так, чтобы помогать детям, которые нуждаются в отдельном внимании.

Также, по словам Федорова, в Украине и в дальнейшем будут развивать образовательную Мрию.