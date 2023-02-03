Россияне запустили очередной фейк об украинских школах и опозорились
3 февраля 2023, 12:35Читати новину українською
Источник:SPRAVDI
Россияне запустили очередной фейк о школах в Украине. Однако наделали ошибок и опозорились.
Так, прокремлевские Telegram-каналы распространили лживые фотографии. Они свидетельствуют об изменениях в учебном плане одной из украинских школ.
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Россияне опозорились из-за фейка об украинских школах
Так, российские пропагандисты решили "сообщить", что дети теперь будут меньше учить математику. Однако больше заниматься физкультурой и польским языком. Мол, таким образом их "готовят к работе на полях".
Но при создании этого фейка пропагандисты допустили несколько ошибок:
- название предмета "История Украины" написали на русский манер – "История";
- в украинских школах не изучают "Защиту Отечества" – с 2020 года этот предмет называется "Защита Украины".
- на "документе" стоит печать Лубенской общеобразовательной школы №3, а в названии документа – школа №49, которой вообще не существует.
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- В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
- Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
- Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что всячески поддерживает утверждение украинского языка.
- Также уточнил, что Закон о высшем образовании предусматривает автономизацию вузов. Поэтому вузы должны давно принять для себя аналогичные решения.
- И добавил, что пора увеличить статус и присутствие украинского языка в наших университетах. Это важно для будущего.
- Уполномоченный надеется, что инициативу о запрете русского языка в украинских вузах поддержит Совет ректоров в ближайшие дни.