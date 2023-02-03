Россияне запустили очередной фейк об украинских школах и опозорились

3 февраля 2023, 12:35
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Источник:

SPRAVDI

Россияне запустили очередной фейк о школах в Украине. Однако наделали ошибок и опозорились.

Так, прокремлевские Telegram-каналы распространили лживые фотографии. Они свидетельствуют об изменениях в учебном плане одной из украинских школ.

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Россияне опозорились из-за фейка об украинских школах

Так, российские пропагандисты решили "сообщить", что дети теперь будут меньше учить математику. Однако больше заниматься физкультурой и польским языком. Мол, таким образом их "готовят к работе на полях".

Но при создании этого фейка пропагандисты допустили несколько ошибок:

  • название предмета "История Украины" написали на русский манер – "История";
  • в украинских школах не изучают "Защиту Отечества" – с 2020 года этот предмет называется "Защита Украины".
  • на "документе" стоит печать Лубенской общеобразовательной школы №3, а в названии документа – школа №49, которой вообще не существует.

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Должны ли украинские вузы запретить русский язык

  • В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться по-русски.
  • Теперь в вузе, кроме преподавания, на русском языке нельзя разговаривать даже между собой.
  • Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что всячески поддерживает утверждение украинского языка.
  • Также уточнил, что Закон о высшем образовании предусматривает автономизацию вузов. Поэтому вузы должны давно принять для себя аналогичные решения.
  • И добавил, что пора увеличить статус и присутствие украинского языка в наших университетах. Это важно для будущего.
  • Уполномоченный надеется, что инициативу о запрете русского языка в украинских вузах поддержит Совет ректоров в ближайшие дни.
Автор: Марія Волошин