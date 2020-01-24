Финансирование вузов: правительство ввело новую модель распределения средств

В 2020 году принцип распределения государственных средств на финансирование высших учебных заведений Украины несколько изменится. По словам министра образования и науки Анны Новосад, это поможет университетам получить финансирование, которое будет зависеть от результатов их работы, а также будут иметь стимул развиваться динамичнее.

Еще 24 декабря 2019 год правительство приняло законопроект, который меняет формулу финансирования вузов.

Интересно! День студента 2020: когда празднуют в Украине

Теперь финансирование будет осуществляться по нескольким критериям:

Масштаб университета.

Контингент.

Региональный коэффициент.

Позиции в международных рейтингах.

Объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или с международных грантов.

Трудоустройство выпускников (этот пункт будет учитываться с 2021 года).

То есть университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом 2019 года.



Формула распределения финансирования высших учебных заведений

На сайте Минобразования Украины написали, что финансирование по формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года. Благодаря новой формуле расчета финансирования, по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования более чем на 15 миллионов гривен.

Большее финансирование получили:

Киевский политехнический институт имени Сикорского.

Львовская политехника.

Харьковский политехнический институт.

Сумской государственный университет.

Ужгородский национальный университет.



Какие вузы получили большее финансирование

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отметил, что новая система финансирования высшего образования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличенное финансирование уже в этом году, они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям. Это повысит их мотивацию и улучшит качество образования в вузе.

Детальное распределение государственного финансирования между вузами в 2020 году можно посмотреть здесь.