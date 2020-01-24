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Финансирование вузов: правительство ввело новую модель распределения средств

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Государство увеличило финансирование вузов / unsplash.com

В 2020 году принцип распределения государственных средств на финансирование высших учебных заведений Украины несколько изменится. По словам министра образования и науки Анны Новосад, это поможет университетам получить финансирование, которое будет зависеть от результатов их работы, а также будут иметь стимул развиваться динамичнее.

Еще 24 декабря 2019 год правительство приняло законопроект, который меняет формулу финансирования вузов.

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Теперь финансирование будет осуществляться по нескольким критериям:

  • Масштаб университета.
  • Контингент.
  • Региональный коэффициент.
  • Позиции в международных рейтингах.
  • Объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или с международных грантов.
  • Трудоустройство выпускников (этот пункт будет учитываться с 2021 года).

То есть университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом 2019 года.


Формула распределения финансирования высших учебных заведений

На сайте Минобразования Украины написали, что финансирование по формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года. Благодаря новой формуле расчета финансирования, по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования более чем на 15 миллионов гривен.

Большее финансирование получили:

  • Киевский политехнический институт имени Сикорского.
  • Львовская политехника.
  • Харьковский политехнический институт.
  • Сумской государственный университет.
  • Ужгородский национальный университет.


Какие вузы получили большее финансирование

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отметил, что новая система финансирования высшего образования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличенное финансирование уже в этом году, они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям. Это повысит их мотивацию и улучшит качество образования в вузе.

Детальное распределение государственного финансирования между вузами в 2020 году можно посмотреть здесь.

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Законодательство Министерство образования Украины Бюджет Деньги Высшее образование Учеба
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