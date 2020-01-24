Финансирование вузов: правительство ввело новую модель распределения средств
В 2020 году принцип распределения государственных средств на финансирование высших учебных заведений Украины несколько изменится. По словам министра образования и науки Анны Новосад, это поможет университетам получить финансирование, которое будет зависеть от результатов их работы, а также будут иметь стимул развиваться динамичнее.
Еще 24 декабря 2019 год правительство приняло законопроект, который меняет формулу финансирования вузов.
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Теперь финансирование будет осуществляться по нескольким критериям:
- Масштаб университета.
- Контингент.
- Региональный коэффициент.
- Позиции в международных рейтингах.
- Объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или с международных грантов.
- Трудоустройство выпускников (этот пункт будет учитываться с 2021 года).
То есть университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом 2019 года.
Формула распределения финансирования высших учебных заведений
На сайте Минобразования Украины написали, что финансирование по формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года. Благодаря новой формуле расчета финансирования, по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования более чем на 15 миллионов гривен.
Большее финансирование получили:
- Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- Львовская политехника.
- Харьковский политехнический институт.
- Сумской государственный университет.
- Ужгородский национальный университет.
Какие вузы получили большее финансирование
Заместитель министра образования и науки Егор Стадный отметил, что новая система финансирования высшего образования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличенное финансирование уже в этом году, они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям. Это повысит их мотивацию и улучшит качество образования в вузе.
Детальное распределение государственного финансирования между вузами в 2020 году можно посмотреть здесь.