Фінансування ВНЗ: уряд запровадив нову модель розподілу коштів

У 2020 році принцип розподілу державних коштів на фінансування вищих навчальних закладів України дещо зміниться. За словами міністерки освіти та науки Ганни Новосад, це допоможе університетам отримати фінансування, яке залежатиме від результатів їхньої роботи, а також матимуть стимул розвиватись динамічніше.

Ще 24 грудня 2019 року уряд ухвалив законопроєкт, який змінює формулу фінансування ВНЗ.

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Відтепер фінансування здійснюватиметься за декількома критеріями:

Масштаб університету.

Контингент.

Регіональний коефіцієнт.

Позиції у міжнародних рейтингах.

Обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів.

Працевлаштування випускників (цей пункт буде враховуватися з 2021 року).

Тобто університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування у порівнянні з бюджетом 2019 року.



Формула розподілу фінансування закладів вищої освіти

На сайті Міносвіти України написали, що фінансування за формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року. Завдяки новій формулі розрахунку, фінансування за формулою у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 мільйонів гривень.

Більше фінансування отримали:

Київський політехнічний інститут імені Сікорського.

Львівська політехніка.

Харківський політехнічний інститут.

Сумський державний університет.

Ужгородський національний університет.



Які ВНЗ отримали більше фінансування

Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний зазначив, що нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці. Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші у підвищення якості. Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам. Це підвищить їхню мотивацію та покращить якість освіти у виші.

Детальний розподіл державного фінансування між закладами вищої освіти у 2020 році можна переглянути тут.