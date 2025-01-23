Какие книги купить на деньги от еКниги: украинцы поделились своими рекомендациями
В рамках поддержки проекта "еКнига" запустили флешмоб, в котором взрослые украинцы делятся любимыми книгами. Какие же книги советуют почитать политики, редакторы, актеры и спортсмены 18-летним украинцам.
Флешмоб #еКнига18, что распространяется украинскими соцсетями, собирает рекомендации известных украинцев, что почитать. 24 Канал, ссылаясь на ресурс Читомо, делится, какие книги советуют почитать украинские селебрити.
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Какие книги зацепили украинских литераторов и знаменитостей
Перейдя по хэштегу #еКнига18, можно познакомиться с впечатлениями от книг, которые зацепили своим содержанием и их советуют для прочтения молодым украинцам взрослые.
Этот флешмоб посвящен правительственной программе "еКнига", в рамках которой, украинцы, достигшие совершеннолетия с 1 января 2025 года или позже, могут получить 908 гривен на приобретение книг в аудиоформате, электронных или бумажных.
Флешмоб начал премьер-министр Денис Шмыгаль, который поделился своими "фаворитами":
- "Дом для Дома" Виктории Амелиной;
- "Охотники за счастьем" Валерия Пузика;
- "Крестный отец" Марио Пьюзо;
- "Молоко и мед" Рупи Каур;
- "Дети огненного времени" Мии Марченко и Екатерины Пекур.
Проект "еКнига" стартовал/ инфографика Кабинет Министров Украины
Спортсмен, каратист Станислав Горуна советует почитать:
"Игры, в которые играют люди" Эрика Берна;
"Сад Гетсиманский" Ивана Багряного;
"Большой Куш" Дэниеля Ергина.
Советы от редактора и корректора Ники Чулаевской:
- "Механический апельсин" Энтони Берджеса;
- "Бестиарий" Хулио Кортасара;
- "Девушка с мишкой" Виктора Домонтовича.
Переводчица и исследовательница Ярослава Стриха советует:
- "Доктор Серафикус" Виктора Домонтовича;
- "Бавдолино" Умберто Эко;
- "Интернат" Сергея Жадана.
Увлечение у главного редактора научно-популярного медиа "Куншт" Олеси Павлишин вызвали книги:
- "Тайная история" Донны Тарт;
- "Жизнь Марии" Сергея Жадана;
- "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швайцарию" Майка Йогансена.
Литературовед Богдана Романцова рекомендует:
- "Книга для детей" А. С. Байетта;
- "Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат;
- "Не отпускай меня" Кадзуо Ишигуро;
Редактор Артем Скорина посоветовал:
- "1984" Джорджа Оруэлла;
- "Привет, это Чарли, или преимущества застенчивых" Стивена Чбоски;
- "Чертова душа, или Заклятое сокровище" Владимира Аренева.
Интересно! Программу "еКнига" запустили 16 декабря 2024 года. И по данным Кабмина, уже подано почти 70 тысяч заявок на получение средств для покупки книг.
Что вы уже читали? Посоветуйте что-то свое для 18-летних украинцев.