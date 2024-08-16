"Реанимируем школьное образование": более 50 тысяч школьников выйдут на очное обучение в Запорожье

Совсем скоро начнется новый учебный год. В этом году Министерство образования планирует вернуть большинство школьников к очному обучению, среди них – дети Запорожья.

О ситуации в городе рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам в 2024 году в Запорожье почти 70 школ начнут обучение в очном формате.

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50 тысяч школьников вернется к очному обучению в Запорожье

69 учебных заведений Запорожья планируют начать очное обучение в смешанном формате.

Речь идет о более 50 тысяч учеников: часть из них вернется к очному формату снова, часть – сядет за школьные парты впервые.

Сейчас еще продолжаются ремонты в укрытиях. Их обустройство финансируется из областной и городской власти.

Это наш самый масштабный совместный проект. Мы фактически реанимируем школьное образование,

– сказал Иван Федоров.

Он также рассказал о негативных последствиях дистанционного обучения, что негативно повлияло на качество знаний выпускников. По его словам, результаты НМТ за прошлый учебный год были невысокими.

"Сейчас боремся за право для наших детей на качественное и безопасное образование. Областная и городская власть могут это сделать только вместе", – добавила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.