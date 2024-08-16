Про ситуацію у місті розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами у 2024 році у Запоріжжі майже 70 шкіл розпочнуть навчання в очному форматі.

Дивіться також Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена

50 тисяч школярів повернеться до очного навчання у Запоріжжі

69 закладів освіти Запоріжжя планують почати очне навчання у змішаному форматі.

Йдеться про понад 50 тисяч учнів: частина з них повернеться до очного формату знову, частина – сяде за шкільні парти вперше.

Наразі ще тривають ремонти в укриттях. Їх облаштування фінансується з обласної та міської влади.

Це наш наймасштабніший спільний проєкт. Ми фактично реанімуємо шкільну освіту,

– сказав Іван Федоров.

Він також розповів про негативні наслідки дистанційного навчання, що негативно вплинула на якість знань випускників. За його словами, результати НМТ за минулий навчальний рік були невисокими.

"Зараз виборюємо право для наших дітей на якісну та безпечну освіту. Обласна та міська влада можуть це зробити тільки разом", – додала секретарка Запорізької міськради Регіна Харченко.