Во Львове на новой локации стартовал 30-й Lviv BookForum: чего ждать книгоманам
Источник:BookForum
4 октября во Львове стартовал юбилейный 30-й литературный фестиваль и книжная ярмарка. Lviv BookForum продлится до 8 октября включительно.
Литературный фестиваль имеет целью объединить мир в разговоре об украинском слове, книге и будущем. BookForum происходит в смешанном формате: вживую и онлайн.
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Во Львове стартовал 30-й Lviv BookForum
Книжная ярмарка впервые встречает украинских издателей на новой локации – рядом с Центром архитектуры, дизайна и урбанистики "Пороховая вежа".В 2023 году фокусной темой Lviv BookForum будет "Перепись будущего".
Писатели, интеллектуалы и культурные деятели будут говорить о грядущем, в котором Украина является сильным независимым субъектом политического мира.
На BookForum будем говорить об опытах балканских войн, сравнивать постколониальные и антиколониальные процессы в разных странах, попробуем смоделировать, как на мировую экономику будет влиять восстановление Украины. Однако самое главное – будем учиться сохранять человеческое в себе,
– рассказала программный директор Lviv Bookforum София Челяк.
Что в программе Книжного форума
Основная программа 30-го Lviv BookForum насчитывает более 30 событий:
- дискуссионные панели;
- детскую программу;
- традиционную ночь поэзии и музыки;
- программу издателей;
- разговоры, посвященные памяти и творчества погибших от войны украинских писателей Виктории Амелиной и Владимира Вакуленко.
Среди гостей немало известных украинцев и зарубежных гостей.
Украиноязычную трансляцию мероприятий можно будет просмотреть на сайте bookforum.ua. На английском и испанском языках – на сайте Hay Festival (Великобритания).С полной программой мероприятий BookForum можно ознакомиться по ссылке.