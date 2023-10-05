Литературный фестиваль имеет целью объединить мир в разговоре об украинском слове, книге и будущем. BookForum происходит в смешанном формате: вживую и онлайн.

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Во Львове стартовал 30-й Lviv BookForum

Книжная ярмарка впервые встречает украинских издателей на новой локации – рядом с Центром архитектуры, дизайна и урбанистики "Пороховая вежа".

В 2023 году фокусной темой Lviv BookForum будет "Перепись будущего".

Писатели, интеллектуалы и культурные деятели будут говорить о грядущем, в котором Украина является сильным независимым субъектом политического мира.

На BookForum будем говорить об опытах балканских войн, сравнивать постколониальные и антиколониальные процессы в разных странах, попробуем смоделировать, как на мировую экономику будет влиять восстановление Украины. Однако самое главное – будем учиться сохранять человеческое в себе,

– рассказала программный директор Lviv Bookforum София Челяк.

Что в программе Книжного форума

Основная программа 30-го Lviv BookForum насчитывает более 30 событий:

дискуссионные панели;

детскую программу;

традиционную ночь поэзии и музыки;

программу издателей;

разговоры, посвященные памяти и творчества погибших от войны украинских писателей Виктории Амелиной и Владимира Вакуленко.

Среди гостей немало известных украинцев и зарубежных гостей.

Украиноязычную трансляцию мероприятий можно будет просмотреть на сайте bookforum.ua. На английском и испанском языках – на сайте Hay Festival (Великобритания).

С полной программой мероприятий BookForum можно ознакомиться по ссылке.