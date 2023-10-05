Літературний фестиваль має на меті об'єднати світ у розмові про українське слово, книгу і майбутнє. BookForum відбувається у змішаному форматі: наживо та онлайн.

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У Львові стартував 30-й Lviv BookForum

Книжковий ярмарок вперше зустрічає українських видавців на новій локації – поруч з Центром архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа".

У 2023 році фокусною темою Lviv BookForum буде "Перепис майбутнього".

Письменники, інтелектуали та культурні діячі говоритимуть про прийдешнє, у якому Україна є сильним незалежним суб'єктом політичного світу.

На BookForum говоритимемо про досвіди балканських воєн, порівнюватимемо постколоніальні та антиколоніальні процеси в різних країнах, спробуємо змоделювати, як на світову економіку впливатиме відбудова України. Однак найголовніше – вчитимемося зберігати людське в собі,

– розповіла програмна директорка Lviv Bookforum Софія Челяк.

Що у програмі Книжкового форуму

Основна програма 30-го Lviv BookForum налічує понад 30 подій:

дискусійні панелі;

дитячу програму;

традиційну Ніч поезії і музики;

програму видавців;

розмови, присвячені вшануванню пам'яті і творчості загиблих від війни українських письменників Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Серед гостей – чимало відомих українців та закордонних гостей.

Україномовну трансляцію заходів можна буде переглянути на сайті bookforum.ua. Англійською та іспанською мовами – на сайті Hay Festival (Велика Британія).

З повною програмою заходів BookForum можна ознайомитися за посиланням.