"Не бийте байдики": какие интересные фразеологизмы обогатят вашу речь
10 августа 2024, 13:17Читати новину українською
В украинском языке есть немало колоритных слов и выражений. Поэтому стоит чаще обогащать ими свою речь.
В частности, вкраплять в него фразеологизмы. І Образование 24 в этом поможет.
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Какими фразеологизмами обогатить свою речь
Устойчивые сочетания слов значительно разнообразят и добавляют интерес к речи вам как собеседнику. Поэтому вы можете сегодня запомнить и употреблять такие (укр.):
- Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.
- До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.
- Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.
- Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.
- Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.
- Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.
- Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.
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