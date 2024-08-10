Зокрема, вкраплювати у нього фразеологізми. І Освіта 24 у цьому допоможе.

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Якими фразеологізмами збагатити своє мовлення

Стійкі сполуки слів значно урізноманітнюють та додають цікавості мовленню вам як співрозмовника. Тож ви можете сьогодні запам'ятати і вживати такі:

Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.

– бути без діла, весело проводити час. До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.

– дуже виснажливо, понад силу; тяжко. Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.

– старатися з усіх сил. Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.

– нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу. Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.

– людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі. Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.

– говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати. Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.

Раніше ми розповідали про те, як правильно українською розповісти про свою мандрівку під час відпустки. Про це читайте за посиланням.