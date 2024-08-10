В частности, вкраплять в него фразеологизмы. І Образование 24 в этом поможет.

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Какими фразеологизмами обогатить свою речь

Устойчивые сочетания слов значительно разнообразят и добавляют интерес к речи вам как собеседнику. Поэтому вы можете сегодня запомнить и употреблять такие (укр.):

Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.

До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.

Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.

Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.

Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.

Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.

Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно на украинском рассказать о своем путешествии во время отпуска. Об этом читайте по ссылке.