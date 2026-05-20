Что значит "шукаєш ґанджі": как реагировать на такой вопрос

В украинском языке есть слова, которые придают неповторимый колорит речи. Хотя они и поражают, но не всем известно их значение.

Что называют словом "ґандж", рассказываем со ссылкой на объяснение актера дубляжа, писателя Никиту Маркова.

Смотрите также Не говорите "каприз": это слово имеет немало интереснейших украинских синонимов

Что называют словом "ґандж"?

В разговорах мы часто хотим коротко и метко сказать, что что-то имеет недостаток или изъян. И здесь на помощь приходит хорошее украинское слово – ґ андж. Оно звучит немного старомодно, но очень выразительно и точно передает смысл.

Ґ андж" происходит из польского языка – gandża, или венгерского gáncs "упрек, выговор, недостаток", как объясняет этимологию ресурс Mangel – "недостаток, недостаток". В украинском оно закрепилось как слово для обозначения недостатка, недостатка, изъяна. андж" происходит из польского языка –, или венгерского gáncs "упрек, выговор, недостаток", как объясняет этимологию ресурс "Горох" . А еще имеет связь с немецким– "недостаток, недостаток". В украинском оно закрепилось как слово для обозначения

Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи й худі, проте без ґанджу, видко, роботящі. (Юрий Яновский).

В слове первый звук – прорывной, произносится, как латинское "g" и наша уникальная буква "г", которая вернулась в правописание с независимостью Украины.

Что такое "ґандж": смотрите видео

Вот примеры использования этого слова:

Недостаток, недостаток: "У цієї роботи є один ґандж – поспіх."

"У цієї роботи є один ґандж – поспіх." Недостаток в характере: "Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний."

"Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний." Несовершенство в вещах: "Гарна сорочка, та є маленький ґандж у шві."

А глагол – ґанджувати или ґанджити, означает искать, находить гандж у кого-либо. Или просто – "ґанджі шукати.

Итак, ґандж – это слово для обозначения недостатка или недостатка. Оно короткое, благозвучное и имеет свой колорит. Используя его, мы не только говорим точнее, но и оживляем украинский язык, добавляя ему краски и выразительности.

Но на стоит путать его со словом "ганджа", о котором поется в одноименной песне известной украинской регги/фанк-группы The ВЙО. Это жизнеутверждающий, легкий манифест расслабленности, положительных вибраций и единства. И в песне слово скорее намекает на определенное растение. Песня иронично утверждает, что "ганджа" (растительная метафора свободы и покоя) есть везде – от Африки и Азии до Полтавщины и Киева.

The Вйо "Ганжа": смотрите видео

Какое значение у архаизмов – "набуток" и "наглый"?

Слово "ґандж" можно считать архаизмом, который не часто сейчас встретишь в языке. Разве что в сельской местности или у людей старшего возраста.

К таким интересным словам можно отнести и слово "набуток", которое стало популярным благодаря певице FIЇNKA.

И совсем другое значение имеет слово "наглый". В украинском языке оно означает "внезапный" или "неотложный", а не "наглый" или "дерзкий", как в русском.