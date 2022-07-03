Подробно об этом 3 июля рассказал министр образования Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что сейчас все решения принимаются в соответствии с тем, может ли та или иная школа обеспечить безопасность каждого из своих учеников.
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В каких школах будет несколько смен
Посменное обучение будет только в том случае, если школа не может обеспечить укрытием всех участников учебного процесса. То есть, в учебном заведении одновременно могут находиться только столько учащихся, сколько вмещает бомбоубежище. В то же время Минобразования дало рекомендации и по смешанным формам обучения.
Есть рекомендация по формированию смешанного обучения. Некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн, в том числе применяя сменность образовательного процесса,
– объяснил Шкарлет.
Каждое заведение, желающее возобновить очное обучение, должно согласовывать это с областной администрацией, а в случае столицы – с Киевской военной администрацией.
Школам утвердят "паспорта безопасности"
Образовательные заведения, в которых восстановится очная форма обучения, обяжут иметь "паспорт безопасности". В частности, в нем будет утвержденный ОВА план эвакуации из классов в бомбоубежище. Ближе к сентябрю всех родителей и учеников проинформируют, как именно у них будет проходить обучение.
Учителя должны вернуться в Украину
Если кто-то из учителей находятся за границей, а их заведение возвращается к очной форме – нужно возвращаться в Украину. Это касается преподавателей школ, где будет смешанная форма обучения.
Подробнее о возобновлении очного обучения: смотрите видео
Будут тревожные кнопки и протоколы безопасности
В Кабмине за неделю до этого сообщили, что во всех школах также должны разместить тревожную кнопку. А в ГСЧС вскоре завершит разработку типовых протоколов безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно им, военно-гражданские администрации должны утвердить индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения.
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