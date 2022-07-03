Детально про це 3 липня розповів міністр освіти Сергій Шкарлет. Він наголосив, що зараз усі рішення ухвалюються відповідно до того, чи може та чи інша школа забезпечити безпеку кожного зі своїх учнів.

До теми Кожен учень отримає свій документ про освіту: як це можна зробити

Важливо! Очна форма навчання відновиться лише в школах, які мають надійне та обладнане бомбосховище. Наразі вже проводиться аудит укриттів, який закінчать до серпня.

В яких школах буде кілька змін

Позмінне навчання буде лише у випадку, якщо школа не може забезпечити укриттям усіх учасників навчального процесу. Тобто, в навчальному закладі водночас можуть перебувати лише стільки учнів, скільки вміщує бомбосховище. Водночас Міносвіти дало й рекомендації щодо змішаних форм навчання.

Є рекомендація стосовно формування змішаного навчання. Деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі дисципліни – офлайн, в тому числі застосовуючи змінність освітнього процесу,

– пояснив Шкарлет.

Кожен заклад, який хоче відновити очне навчання, має погоджувати це з обласною адміністрацією, а у випадку столиці – з Київською військовою адміністрацією.

Школам затвердять "паспорти безпеки"

Освітні заклади, в яких відновиться очна форма навчання, зобов'яжуть мати "паспорт безпеки". Зокрема, в ньому буде затверджений ОВА план евакуації з класів у бомбосховище. Ближче до вересня всіх батьків та учнів проінформують, як саме в них буде відбуватися навчання.

Вчителі мають повернутися в Україну

Якщо якісь із вчителів перебувають за кордоном, а їхній заклад повертається до очної форми – потрібно повертатися в Україну. Це ж стосується викладачів шкіл, де буде змішана форма навчання.

Детальніше про відновлення очного навчання: дивіться відео

Будуть тривожні кнопки та протоколи безпеки

У Кабміні за тиждень до цього повідомили, що також у всіх школах мають розмістити тривожну кнопку. А в ДСНС невдовзі завершить розробку типових протоколів безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідно до них, військово-цивільні адміністрації повинні затвердити індивідуальні протоколи безпеки на для кожного закладу освіти.

Раніше – у Харкові минув випускний поміж руїн: дивіться відео