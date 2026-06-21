Где можно ознакомиться с вариантами тестов НМТ-2026 и когда будут опубликованы ответы
Завершается основная сессия национального мультипредметного теста в 2026 году. В июле состоится ещё одна сессия.
Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ. Также она сообщила, когда появятся ответы.
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Где и как можно будет ознакомиться с вариантами НМТ
Вакуленко рассказала, что УЦОЯО ежегодно публикует по две подборки материалов НМТ.
Например, прошлогодние, 2025 года, подборки есть в отчете о результатах НМТ 2025 года. И там мы размещаем всю статистику по каждому заданию, которое использовалось в НМТ,
– отметила она.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
И добавила, что, кроме этого, эти варианты также публикуются в качестве тренировочных. Поэтому потенциальные участники тестирования могут использовать их для подготовки к экзамену.
И в этом году поступим точно так же: к 1 сентября у нас будут все эти материалы. Тетрадь мы опубликуем полностью, со всеми ответами,
– подытожила руководительница Центра.
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Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования сдают экзамены по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.
- Место, дату и время проведения НМТ следует искать в персональных приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников НМТ.