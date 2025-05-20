В каких городах Украины последний звонок в школах будет звучать 31 мая

В Украине понемногу завершается учебный год 2024 – 2025. В школах нашего государства он начался 2 сентября 2024 года и официально продлится до 30 июня 2025 года.

Однако это не означает, что ученики будут учиться до июля. Последние звонки в школах Украины могут прозвучать уже в конце мая, отмечает 24 Канал.

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Есть ли одинаковая дата для всех школ страны

В Министерстве образования и науки Украины ранее отмечали, что каждая школа в рамках этого учебного года может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, согласованных правительством.

Так, в случае выполнения школьной программы школьники могут уйти на каникулы уже после 30 мая. Поэтому даты проведения праздника последнего звонка в школах будут отличаться. Как и даты начала летних каникул.

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Где последний звонок прозвучит 31 мая

В основном проведение праздника последнего звонка в школах нашего государства запланировали на 30 мая. Есть и другие даты.

31 мая последний звонок будет звучать для учеников в таких городах:

Луцк (последние звонки в школах города должны прозвучать и 30, и 31 мая);

(последние звонки в школах города должны прозвучать и 30, и 31 мая); Кривой Рог.

Ранее мы рассказывали, когда начнутся летние каникулы в школах Украины в 2025 году.