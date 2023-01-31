Шкарлетт рассказал, будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА в 2023 году
В 2023 году ученики 4 и 9 классов не будут составлять государственную итоговую аттестацию. В прошлом году из-за войны ГИА в Украине также не проводили.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфир и национального телемарафона 31 января. И добавил, что выпускники школ также не будут сдавать ГИА.
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Будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА
По словам Шкарлета, Мин'юст уже согласовал приказ об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в 2023 году.
Относительно учеников 11 классов – мы ожидаем принятия Верховной Радой законопроекта, который отменяет ГИА и согласовывает альтернативу внешнему независимому оцениванию, а также формирует модель вступления на 2023 год,
– отметил министр.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.