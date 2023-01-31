Шкарлетт рассказал, будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА в 2023 году

В 2023 году ученики 4 и 9 классов не будут составлять государственную итоговую аттестацию. В прошлом году из-за войны ГИА в Украине также не проводили.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфир и национального телемарафона 31 января. И добавил, что выпускники школ также не будут сдавать ГИА.

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Будут ли ученики 4 и 9 классов сдавать ГИА

По словам Шкарлета, Мин'юст уже согласовал приказ об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в 2023 году.

Относительно учеников 11 классов – мы ожидаем принятия Верховной Радой законопроекта, который отменяет ГИА и согласовывает альтернативу внешнему независимому оцениванию, а также формирует модель вступления на 2023 год,

– отметил министр.

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