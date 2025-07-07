Вакуленко анонсировала возвращение ГИА
- В Украине планируют вернуть государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания для выпускников 9 классов.
- Изменения предусматривают пилотное внедрение в 2026 году с постепенным увеличением количества участников до 2028 года, когда участие примут все выпускники.
В ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации. Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
Проходить ее будут выпускники 9 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Татьяны Вакуленко в подкасте "Что там с НУШ?".
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Когда вернут ГИА
Вакуленко отметила, что такие планы есть.
И это вопрос, который будет рассматриваться постепенно, в последующие годы,
– уточнила она.
При этом акцентировала, что введение ГИА в форме ВНО после 9 класса – это часть большей реформы оценивания учебных достижений учащихся. Она требует подготовки и обсуждений с образовательным сообществом.
Такая модель, по словам руководительницы Центра, должна позволить объективно оценивать знания выпускников базовой школы и помочь им сознательно выбирать образовательную траекторию в дальнейшем.
Когда именно введут изменения, указали в бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, которая только что обнародовали.
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Согласно документу, в 2026 году такое оценивание состоится в пилотном режиме. Его пройдут 2 тысячи выпускников. В 2027 году – 5 тысяч, а в 2028-м – 388,5 тысяч выпускников, то есть все.
Напомним, что в Украине на время военного положения отменили обязательную сдачу ГИА в школах.
- А о нынешней модели тестирования, сложность задач, вызовы и перспективы НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.