По каким предметам учащиеся будут сдавать ГИА в 2023 году
Источник:Минобразования
В Украине идет обучение даже несмотря на полномасштабную войну. В Минобразования уже определили список предметов, по которым учащиеся будут сдавать Государственную итоговую аттестацию.
Минобразования определило перечень предметов, по которым нужно составлять ГИА в 2022/2023 учебном году для учеников 4, 9, 11 классов. Изменения указаны в указе профильного министерства. При этом выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО.
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По каким предметам ученики будут сдавать ГИА
ГИА в 4 классе пишут исключительно для мониторинга качества образования школы.
Так, выпускники 4-х классов будут сдавать следующие предметы:
- украинский язык;
- математика;
- язык национального меньшинства или коренного народа (в классах с обучением или изучением соответствующих языков; сдача этого предмета возможна по заявлению одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).
Выпускники 9-х классов будут сдавать:
- украинский язык;
- математику;
- один из этих предметов (по решению педсовета):
– для классов с украинским языком обучения, в которых не изучают язык национального меньшинства или коренного народа, это будет биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия;
– для классов с обучением или изучением языка национального меньшинства или коренного народа: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия.
Выпускники 11-х классов будут сдавать в форме ВНО:
- украинский язык;
- математику;
- историю Украины или иностранный язык;
- один из предметов по выбору: историю Украины, иностранный язык, биологию, географию, физику, химию;
- язык национального меньшинства или коренного народа (на основании заявления одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).
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Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ
Для возврата/перерасчета средств за пробное ВНО следует:
- авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского или регионального центра оценивания качества образования. При этом указать название регионального центра, которому платили, а также логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО;
- выбрать, куда перечислить средства: в поддержку ВСУ или на личный счет.
Если вы хотите перечислить эти средства на нашу армию, следует также подтвердить согласие на это и указать свои имя и фамилию, как при регистрации на пробное ВНО.
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