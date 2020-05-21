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Гибкий график: как изменится работа пожилых учителей из-за коронавируса

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Рабочий график и зарплата старших учителей после карантина
Як літні вчителі працюватимуть після карантину? / Shutterstock

В Министерстве образования 21 мая отметили, что пожилые педагоги находятся в группе риска из-за коронавируса. Поэтому у них будет гибкий рабочий график после возобновления занятий.

Виконуюча обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "1 + 1" розповіла, які зміни чекають на  літніх педагогів.

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Що зміниться в роботі літніх вчителів

  • Директори шкіл враховуватимуть вік кожного працівника і зроблять відповідний гнучкий графік. 
  • Мандзій наголосила, що "гнучкий графік — це не відсторонення". Вона додала, що це робиться для того, аби не наражати вчителів на небезпеку.
  • За її словами, на зарплату такі зміни не повинні вплинути.

Коли відкриються українські школи

  • Через запровадження карантину в Україні, були закриті навчальні, а навчання перейшло онлайн. Відкриють ж їх аж з нового навчального року – тобто з 1 вересня.
  • До цього уряд затвердив п'ять етапів виходу з карантину. На другому з них передбачено "відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО".
  • До 31 травня навчальні заклади працюватимуть дистанційно, а отже саме так відбудеться й завершення навчального року.
  • Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень та табелі навчальних досягнень у школах завершать формувати до 15 червня.
  • Питання про переведення учнів до наступного класу педради розглянуть упродовж червня.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Школьники Министерство образования Украины Любомира Мандзий Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости учебы Учеба Школа
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