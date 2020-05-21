Гнучкий графік: як зміниться робота літніх вчителів через коронавірус
В Міністерстві освіти 21 травня наголосили, що літні педагоги перебувають в групі ризику через коронавірус. Тому вони матимуть гнучний робочий графік після відновлення занять.
Виконуюча обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "1 + 1" розповіла, які зміни чекають на літніх педагогів.
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Що зміниться в роботі літніх вчителів
- Директори шкіл враховуватимуть вік кожного працівника і зроблять відповідний гнучкий графік.
- Мандзій наголосила, що "гнучкий графік — це не відсторонення". Вона додала, що це робиться для того, аби не наражати вчителів на небезпеку.
- За її словами, на зарплату такі зміни не повинні вплинути.
Коли відкриються українські школи
- Через запровадження карантину в Україні, були закриті навчальні заклади, а навчання перейшло онлайн. Відкриють ж їх аж з нового навчального року – тобто з 1 вересня.
- До 31 травня навчальні заклади працюватимуть дистанційно, а отже саме так відбудеться й завершення навчального року.
- Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень та табелі навчальних досягнень у школах завершать формувати до 15 червня.
- Питання про переведення учнів до наступного класу педради розглянуть упродовж червня.
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