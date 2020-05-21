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Гнучкий графік: як зміниться робота літніх вчителів через коронавірус

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Робочий графік і зарплата літніх вчителів після карантину
Як літні вчителі працюватимуть після карантину? / Shutterstock

В Міністерстві освіти 21 травня наголосили, що літні педагоги перебувають в групі ризику через коронавірус. Тому вони матимуть гнучний робочий графік після відновлення занять.

Виконуюча обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "1 + 1" розповіла, які зміни чекають на  літніх педагогів.

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Що зміниться в роботі літніх вчителів

  • Директори шкіл враховуватимуть вік кожного працівника і зроблять відповідний гнучкий графік. 
  • Мандзій наголосила, що "гнучкий графік — це не відсторонення". Вона додала, що це робиться для того, аби не наражати вчителів на небезпеку.
  • За її словами, на зарплату такі зміни не повинні вплинути.

Коли відкриються українські школи

  • Через запровадження карантину в Україні, були закриті навчальні заклади, а навчання перейшло онлайн. Відкриють ж їх аж з нового навчального року – тобто з 1 вересня.
  • До 31 травня навчальні заклади працюватимуть дистанційно, а отже саме так відбудеться й завершення навчального року.
  • Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень та табелі навчальних досягнень у школах завершать формувати до 15 червня.
  • Питання про переведення учнів до наступного класу педради розглянуть упродовж червня.

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Автор: Емал Набі
Теги: Школярі Міністерство освіти України Любомира Мандзій Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини освіти Школа Освіта
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