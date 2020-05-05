Школи можуть перейти на змішаний тип освіти: що це означає

З нового навчального року українські школи можуть перейти на змішаний тип освіти. Це означає, що частина уроків проходитиме онлайн. Крім того, у вересні наздоганятимуть програму, яку пропустили під час карантину.

Відеоуроки щодня дивляться мільйони дітей. Однак немає гарантій, що у такий спосіб навчаються усі, заявив голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє пресслужба фракції "Слуга народу".

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Як може змінитися формат навчання у школі

У вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці навчального року,

– зазначив Бабак.

Крім того, за його словами, з вересня школи можуть перейти до змішаного типу освіти. Це означає, що частина навчання буде проходити онлайн. Для цього повністю відзнімуть навчальний рік та залишать всі уроки у вільному доступі.

Що відомо про інклюзивне навчання

Бабак також наголосив, що уряд створює інклюзивну онлайн-школу. Адже усі діти повинні мати рівний доступ до знань, незалежно від можливостей.

Наразі до відеоуроків додають титрування для дітей з порушенням слуху та сурдопереклад. Також почали готувати уроки для дітей з порушенням зору – з тифлоперекладом.

Чим замінять паперові щоденники

Ще одним нововведенням, за його словами, стануть електронні щоденники. "Паперова звітність як рудимент старої системи повинна зникнути й полегшити життя і вчителям, і дітям, а особливо батькам", – розповів глава комітету.

Завдяки змінам батьки зможуть у будь-який момент дізнатися про успіхи дитини та вчасно зреагувати, якщо потрібна допомога.

Важливо! Напередодні виконувачка обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що через карантин навчальний рік у школах завершиться дистанційно.