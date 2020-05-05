Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН
Карантин в Україні продовжено до 22 травня і жодні послаблення, яких можна очікувати з 11 травня, навчання у школах не стосуються. Тож заклади освіти, як і раніше, працюватимуть дистанційно, а отже дистанційно відбудеться і завершення навчального року.
Виконувачка обов'язків міністра освіти й науки України Любомира Мандзій, мовиться на офіційному сайті МОН, пояснила, як саме завершиться навчальний рік в українських школах.
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Календар завершення навчання в школах України
- Заняття триватимуть до 31 травня.
- Навчальний рік завершать до 1 липня.
- Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень та табелі навчальних досягнень у школах завершать формувати до 15 червня.
- Питання про переведення учнів до наступного класу педради розглянуть упродовж червня.
Важливі нюанси щодо одержання документів про завершення навчання
- Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення Державної підсумкової атестації у формі ЗНО.
- Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.
- Якщо учні 1 – 8 та 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надішлють копії документів учням електронною поштою, а оригінали видадуть у вересні 2020.
Важливо! Для запобігання поширенню COVID-19 у навчальному році 2019 – 2020 Міносвіти рекомендує утриматися від проведення масових заходів. Мовиться, наприклад, про останні дзвоники та випускні вечори.