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Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН

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Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН
Навчальний рік завершать дистанційно / Ілюстративне фото (Shutterstock)

Карантин в Україні продовжено до 22 травня і жодні послаблення, яких можна очікувати з 11 травня, навчання у школах не стосуються. Тож заклади освіти, як і раніше, працюватимуть дистанційно, а отже дистанційно відбудеться і завершення навчального року.

Виконувачка обов'язків міністра освіти й науки України Любомира Мандзій, мовиться на офіційному сайті МОН, пояснила, як саме завершиться навчальний рік в українських школах.

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Календар завершення навчання в школах України

  • Заняття триватимуть до 31 травня.
  • Навчальний рік завершать до 1 липня.
  • Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, свідоцтва досягнень та табелі навчальних досягнень у школах завершать формувати до 15 червня.
  • Питання про переведення учнів до наступного класу педради розглянуть упродовж червня.

Важливі нюанси щодо одержання документів про завершення навчання

  • Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення Державної підсумкової атестації у формі ЗНО.
  • Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.
  • Якщо учні 1 – 8 та 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надішлють копії документів учням електронною поштою, а оригінали видадуть у вересні 2020.

Важливо! Для запобігання поширенню COVID-19 у навчальному році 2019 – 2020 Міносвіти рекомендує утриматися від проведення масових заходів. Мовиться, наприклад, про останні дзвоники та випускні вечори.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Міністерство освіти та науки України Освіта в Україні Новини освіти Новини України Освіта Школа
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