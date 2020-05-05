Навчальний рік в Україні в усіх школах завершать дистанційно, – МОН

05:15, -

Карантин в Україні продовжено до 22 травня і жодні послаблення, яких можна очікувати з 11 травня, навчання у школах не стосуються. Тож заклади освіти, як і раніше, працюватимуть дистанційно, а отже дистанційно відбудеться і завершення навчального року.