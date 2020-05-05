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Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

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Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН
Учебный год завершат дистанционно / Иллюстративное фото (Shutterstock)

Карантин в Украине продлен до 22 мая и никакие послабления, которых можно ожидать с 11 мая, обучения в школах не касаются. Поэтому учебные заведения, как и раньше, будут работать дистанционно, а следовательно дистанционно произойдет и завершения учебного года.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишут на официальном сайте МОН, объяснила, как завершится учебный год в украинских школах.

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Календарь завершения обучения в школах Украины

  • Занятия продлятся до 31 мая.
  • Учебный год завершат до 1 июля.
  • Свидетельства о получении базового среднего образования, свидетельства достижений и табели знаний в школах завершат формировать до 15 июня.
  • Вопрос о переводе учеников в следующий класс педсоветы рассмотрят в течение июня.

Важные нюансы относительно получения документов о завершении обучения

  • Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения Государственной итоговой аттестации в форме ВНО.
  • Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.
  • Если ученики 1 – 8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020.

Важно! Для предотвращения распространения COVID-19 в учебном году 2019 – 2020 Минобразования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий. Речь идет, например, о последних звонках и выпускных вечерах.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Министерство образования и науки Украины Образование в Украине Новости учебы Новости Украины Школа Учеба
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