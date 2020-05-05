Учебный год в Украине во всех школах завершат дистанционно, – МОН

Карантин в Украине продлен до 22 мая и никакие послабления, которых можно ожидать с 11 мая, обучения в школах не касаются. Поэтому учебные заведения, как и раньше, будут работать дистанционно, а следовательно дистанционно произойдет и завершения учебного года.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, пишут на официальном сайте МОН , объяснила, как завершится учебный год в украинских школах. Новости ВНО 2020 Участникам позволили изменить место сдачи теста Календарь завершения обучения в школах Украины Занятия продлятся до 31 мая.

Учебный год завершат до 1 июля.

Свидетельства о получении базового среднего образования, свидетельства достижений и табели знаний в школах завершат формировать до 15 июня.

Вопрос о переводе учеников в следующий класс педсоветы рассмотрят в течение июня. Важные нюансы относительно получения документов о завершении обучения Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения Государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Если ученики 1 – 8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020. Важно! Для предотвращения распространения COVID-19 в учебном году 2019 – 2020 Минобразования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий. Речь идет, например, о последних звонках и выпускных вечерах.