ВНО 2020: участникам разрешили изменить место сдачи теста
С 6 до 18 мая можно будет изменить место сдачи ВНО. Министерство образования позволит это сделать тем участникам, чей адрес фактического проживания отличается от места проживания.
С 6 по 18 мая можно будет изменить указанное во время регистрации на ВНО место сдачи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
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Кто может изменить место сдачи ВНО
Такую возможность имеют те участники, место жительства и учреждение образования которых расположены в разных областях, или же на расстоянии 150 километров друг от друга.
Учащиеся школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, специального предвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область, могут иметь неудобства с доездом. Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО,
– отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
Новое место составления ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.
Как изменить место сдачи ВНО
Изменить место сдачи ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учреждения образования и указав место своего пребывания во время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.
Подробная информация о процедуре смены места сдачи ВНО размещена в Кабинете руководителя учреждения образования на сайте Украинского центра оценивания качества образования.