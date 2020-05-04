24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Likar Покер Дизайн Афиша
more

ВНО 2020: участникам разрешили изменить место сдачи теста

- Читати новину українською
ВНО 2020 на карантине – кто может изменить место сдачи ВНО
ЗНО 2020: участникам разрешили менять место сдачи теста / espreso.tv

С 6 до 18 мая можно будет изменить место сдачи ВНО. Министерство образования позволит это сделать тем участникам, чей адрес фактического проживания отличается от места проживания.

С 6 по 18 мая можно будет изменить указанное во время регистрации на ВНО место сдачи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Узнайте Как будет проходить ВНО-2020

Кто может изменить место сдачи ВНО

Такую возможность имеют те участники, место жительства и учреждение образования которых расположены в разных областях, или же на расстоянии 150 километров друг от друга.

Учащиеся школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, специального предвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область, могут иметь неудобства с доездом. Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО,
– отметила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новое место составления ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.

Как изменить место сдачи ВНО

Изменить место сдачи ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учреждения образования и указав место своего пребывания во время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Подробная информация о процедуре смены места сдачи ВНО размещена в Кабинете руководителя учреждения образования на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

ЗНО 2020Как будет проходить ВНО в условиях карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Школа Кабинет Министров Украины Министерство образования Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 ВНО Высшее образование Учеба
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
сегодня , 11:31 Всеукраинская школа онлайн пятая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
3 апреля , 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський